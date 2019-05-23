اجتماع ثلاثي بين العراق والاردن وفلسطين في عمان

وقالت وكالة الانباء الاردني (بترا) في خبرا نشرته على صفحتها الالكترونية، "شهد قصر بسمان الزاهر اليوم الخميس، اجتماعا ثلاثيا بين الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وركز الاجتماع الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الأردنية العراقية الفلسطينية، وأخر التطورات الإقليمية".وأضافت، "تناول الاجتماع القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد الملك والرئيس العراقي والرئيس الفلسطيني ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية".



يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح وصل، اليوم الخميس، الى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية، فيما كان باستقباله الملك الاردني عبد الله الثاني.