تربية الرصافة الاولى تعلن نتائج امتحانات الدراسة الابتدائية

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المدير العام لتربية الرصافة الاولى حسين فليح حسن وجه جميع مدراء المدارس الابتدائية مراجعة مركز الفحص الابتدائي صباح يوم غد الجمعة الساعة الحادية عشر صباح لاستلام النتائج".



وأضافت المديرية، أن "نسبة النجاح بلغت ( 68٪ ) علما ان عدد المشاركين بلغ ( 30714 ) تلميذ وتلميذه وعدد الناجحين ( 21245 )".

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