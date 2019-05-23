القوات الامنية تباشر بقطع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب

ويتقابل الفريقان ضمن منافسة الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وقال مصدر أمني في حديث للسومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بقطع جميع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب".



ومن المؤمل ان تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، إذ يحتل الشرطة صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة، يليه القوة الجوية برصيد 58 نقطة.