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اسامة رشيد يغيب عن ودية اسود الرافدين امام نسور قرطاج

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وتواجد اسم اسامة رشيد ضمن القائمة الاولية التي اعلنها مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، لمباراة نسور قرطاج.

ونشر رشيد عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، "للأسف لن أكون متواجداً في معسكر المنتخب الوطني القادم لظروف معينة، اتمنى التوفيق لزملائي و متاكد بأنهم سيؤدون ما عليهم".


وبعد اصرار محبيه على معرفة اسباب الغياب، اكد رشيد في تعليقاته للمنشور، قائلاً: "لست جاهزاً 100% واحتاج لبعض الراحة".

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب التونسي بتونس في السابع من شهر حزيران المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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