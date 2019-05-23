زين العراق تطرح امكانية شراء عروضها مباشرة من فيسبوك

أعلنت شركة زين العراق، الخميس، عن امكانية طرح شراء عروضها مباشرة من فيسبوك.

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "زين العراق أول مشغل اتصالات في الشرق الاوسط ومن اول 10 شركات بالعالم تطرح امكانية شراء عروضها مباشرةً من تطبيق فيسبوك".

وأضافت أنها "صاحبة الحصة السوقية الاكبر في العراق بدأت هذه الخدمة الرقمية اليوم لمشتركيها بالتعاون والتنسيق مع فيسبوك العالمية وستكون متاحة لجميع الهواتف النقالة على تطبيق فيسبوك بنظام اندرويد وعلى الموقع للهواتف التي تعمل بنظام IOS".ونقل البيان عن علي الزاهد، الرئيس التنفيذي لزين العراق علق قوله، إن "زين العراق تعمل لتقديم خدمات وحلول مبتكرة، مناسبة وتلبي احتياجات وتعزز من تجربة مشتركيها بسهولة ويسر".

وأضاف "كوننا اول مشغل اتصالات بالشرق الأوسط يطرح هذه الخدمة نعلم بأننا نبني شيء إيجابي اخر يميزنا عن منافسينا ومع ازدياد الحاجة الى تقديم حلول وخدمات سهلة الاستخدام وتلبي احتياجات مشتركينا طورنا من عملياتنا ولم تعد كما كانت عليه وافضل من السابق"، مشدداً بالقول "انا فخور بكوادرنا الحريصة على تلبية احتياجات 16 مليون مشترك".