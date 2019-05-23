البنتاجون: ندرس إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أن واشنطن تدرس إمكانية إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط.

ورفض شاناهان، في تصريحات للصحفيين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، التقارير التي تحدثت عن دراسة بقاء أعداد محددة للقوات المتواجدة بالمنطقة في هذه المرحلة.

وقبل يومين، قال شاناهان، إن نشر بلاده حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أوقف احتمال شن هجمات على الأمريكيين في الشرق الأوسط.

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غير أنه شدد في الوقت نفسه على أن التهديد الذي تمثله إيران في المنطقة ما زال مرتفعاً.

وقال شاناهان: "أعتقد أن خطواتنا كانت حكيمة جداً، وأوقفنا احتمال شن هجمات على الأمريكيين، وهذا هو المهم للغاية".





وكان صاروخ من طراز كاتيوشا قد سقط الأحد الماضي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" بعد وقت قصير من وقوع الانفجار: "إذا أرادت إيران الحرب، فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى".