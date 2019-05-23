حملة إماراتية لمساندة أطفال ونساء الروهينغا في شهر الخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دولة الإمارات حملة لدعم أطفال ونساء الروهينغا لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم الراهنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي، بحضور ممثلين عن عدد من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة.

وتحدث في المؤتمر الصحفي الدكتور محمد عتيق الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر مؤكدا أن توجيهات القيادة الرشيدة لمساندة اللاجئين الروهينغا تأتي امتدادا للجهود التي ظلت تبذلها الإمارات للحد من معاناة اللاجئين وصون كرامتهم الإنسانية، وقال إن الإمارات كدأبها دائما سباقة في التضامن مع ضحايا الأزمة خاصة الأطفال والنساء، وعملت منذ الوهلة الأولى لتفاقم قضية الروهينغا على مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم والوقوف بجانبهم، وقامت عدد من المنظمات الإنسانية الإماراتية على رأسها هيئة الهلال الأحمر بتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للاجئين في أماكن تواجدهم المؤقتة خاصة في بنجلاديش، وساهمت خلال السنوات الماضية بقوة في تعزيز الجهود الدولية للحد من تداعيات الأزمة.