محمد بن زايد يستقبل العاهل البحريني لدى وصوله إلى أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة أخوية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، في استقبال العاهل البحريني، لدى وصوله إلى مطار الرئاسة.
كما كان في الاستقبال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من المسؤولين.
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