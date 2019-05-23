مسؤول روسي: بوتين يستعد لزيارة السعودية قريبا

كشف مسؤول روسي بأن هناك استعدادات تتم حول زيارة مرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قوله "هناك استعدادات تجرى لزيارة الرئيس بوتين إلى الرياض ولقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز".

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ولم يذكر بوغدانوف تواريخ محددة للزيارة المترقبة.

ولم تعلن الرياض عنها رسميا حتى اليوم غير أنه في منتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن موسكو والرياض تعملان على التفاصيل النهائية لزيارة بوتين القادمة إلى المملكة.

وقال الجبير للصحفيين في موسكو: "تلقى الرئيس بوتين دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية وقبلها. نحن نعمل على تحديد مواعيد زيارته".

وفي شباط/فبراير الماضي، قال السكرتير الصحفي الرئاسي ديمتري بيسكوف إن زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية يجري التفاوض بشأنها عبر القنوات الدبلوماسية.