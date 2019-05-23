بالفيديو.. حفل لتكريم المسلمين الجدد في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ضوء رؤيتها لنشر القيم السامية للدين الإسلامي بين المقيمين على أرض الإمارات، أقامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وبالتعاون مع جمعية توعية ورعاية الأحداث حفلا خاصا لتكريم المسلمين الجدد الذين اعتنقوا الإسلام خلال شهر رمضان.

وقالت سارة صالح، فارسة التسامح في دولة الإمارات ومسؤولة التنظيم بحفل تكريم المسلمين الجدد، لـ"العين الإخبارية"، إنّ الفعالية تأتي ضمن مبادرات أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لنشر قيم التسامح.

وفي الصدد ذاته، عبَّرت الدكتورة مايا الهواري، فارسة التسامح في دولة الإمارات، خلال حديثها لـ"العين الإخبارية" عن سعادتها لحضورها حفل إشهار المسلمين الجدد لاعتناقهم الإسلام في شهر رمضان الفضيل وعلى أرض دولة الإمارات.