حرب الكيماوي تعود إلى سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غاز الكلور يظهر مجددا في سماء إدلب أثناء هجوم مباشر لقوات الجيش السوري على قوات المعارضة، والولايات المتحدة تحذر وتهدد بالتدخل السريع كما حدث من قبل.
النظام السوري استخدم الكيماوي من قبل أول مرة عام 2013 في خان شيخون وأعاد الكرة ثانية عام 2017 في نفس المنطقة.
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