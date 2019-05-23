دار الكتب.. كنز تاريخي في قلب العاصمة الإثيوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقع دار الكتب والوثائق الإثيوبية "ومزكر" في قلب العاصمة أديس أبابا، يصفها كثيرون بـ"الكنز التاريخي"، لاحتفاظها بمقتنيات تراثية قيمة ومخطوطات إسلامية نادرة تعود للقرن الـ14، ومخطوطات في الطب والفلك والأدب واللغة، مكتوبة باللغات الجئزية والعربية والأمهرية والأورومية والتجرينية.

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