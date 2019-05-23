رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون "ويدودو" برئاسة إندونيسيا

الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، برقية تهنئة إلى جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ويدودو.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الإندونيسية، الثلاثاء، صحة الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي التي أفادت بحصول ويدودو على 55.5% في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل/نيسان الماضي مقارنة بـ44.5% حصل عليها سوبيانتو.

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وحظي ويدودو بتأييد أكثر من 85 مليونا من إجمالي 154 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، لكن سوبيانتو قال للصحفيين إنه يعتقد حدوث غش واسع النطاق، واحتشد نحو ألف من أنصاره في جاكرتا قبل يوم.

ونفت وكالة معنية بمراقبة الانتخابات مزاعم حدوث غش ممنهج، وقالت إنه لا دليل على ذلك. فيما ذكر مراقبون مستقلون أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

وكانت السلطات الإندونيسية قد قالت إنها نشرت نشر 4 آلاف من الشرطة والجيش في أنحاء جاكرتا للحفاظ على الأمن.