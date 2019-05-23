انت الان تتابع إيران: السفن الحربية الأمريكية في الخليج تحت سيطرتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، اليوم الأربعاء، إن إيران تسيطر على السفن الحربية الأمريكية المتواجدة في الخليج. وأضاف نائب قائد الحرس الثوري أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز، لافتا إلى أنه "لا داعي للقلق". وتابع: "جميع السفن التي تبحر في الخليج العربي عليها أن تتحدث باللغة الفارسية لذا يتواجد في كل سفينة مترجم للفارسية، وهذا دليل على قوتنا". وفي تصريحات مقتضبة، قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، أمس: إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأمريكيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، إن إيران ستواجه "قوة هائلة"