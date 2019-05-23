لقاء بين مسؤولي المخابرات التركية وبشار الأسد.. وحزب العدالة يعلق: لا عيب في ذلك

جدة - عمرو شويل نشرت وسائل إعلام تركية معلومات تفيد بحدوث اتصالات رفيعة المستوى بين مسؤولين بالمخابرات التركية والرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت تقارير أن اللقاء ضم رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.

هذه المعلومات علق عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا التابع للرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه لا عيب في عقد اجتماعات بين المخابرات التركية والسورية لوقف القتال في سوريا.

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ولم يؤكد عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، ولم ينف، عقد أي اجتماع بين الجانبين، لكنه قال إن ذلك سيكون طبيعيا.

ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة آيدينليك التركية عن صحفيين التقوا بالرئيس الأسد قولهم إن لجنة سورية التقت مع رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.

وكان أردوغان قد هاجم الرئيس الأسد مرات عديدة، وقال في مناسبات عديدة على مدار سنوات الحرب الثماني إنه ينبغي عليه أن يرحل. لكن السلطات السورية تمكنت بدعم من روسيا وإيران من استعادة السيطرة على أنحاء واسعة من سوريا وطرد المسلحين من معاقلهم السابقة التي استولوا عليها.