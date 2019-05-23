الان تتابع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تدرس إمكان إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، إن واشنطن تدرس إمكان إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعزز حماية قواتها في الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريحات اليوم الخميس: “نحن على تواصل دائمًا مع القيادات العسكرية وسنحيط الرئيس ترامب بشأن تطورات التوتر مع إيران”، نافيًا التقارير بشأن إرسال أعداد محددة من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط في هذه المرحلة.
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