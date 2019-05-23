إعلام قطر يحاول إستباق قمم مكة المكرمة بفبركة إعدام سلمان العودة

تحاول وسائل الإعلام القطرية، إستباق القمم التي تستضيفها مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ، بإطلاق فبركات إعلامية تتحدث عن إعدام الداعية المثير للجدل سلمان العودة، وإثنان أخران بعد شهر رمضان المبارك .

وتداولت وسائل الإعلام الممولة من قطر هذه المعلومات دون الإشارة إلى مصدر واضح، حيث كانت البداية من موقع ”ميدل إيست آي“ القطري الذي يصدر من لندن ونشر تقريرًا بعنوان: السعودية ستعدم 3 من الدعاة البارزين بعد رمضان“، وكانت في ذلك تتحدث عن ”احتمال“ أن يصدر وينفذ حكم بالإعدام على الدعاة المثيرين للجدل: سلمان العودة، وعائض القرني، وعلي العمري، الذين يخضعون منذ العام 2017 للتحقيق والمحاكمة في قضايا أمن وارتباط سري بقطر.

ولم يشر الموقع إلى مصدر المعلومة واكتفى بالإشارة إلى أنه مصدر حكومي ومصادر خاصة .

وبعد 48 ساعة حولت وسائل الإعلام القطرية هذا التقرير من خبر افتراضي مفبرك دون مصدر، نشرته على موقع إلكتروني إنجليزي معروف أنه مموّل بالكامل من أجهزة الدوحة، لتجعله بيانًا رسميًا لمنظمة ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“ المعروفة أيضًا أنها من أدوات وحيثيات قطر.

وأشار تقرير صحفي لموقع "إرم نيوز" إلى أنه خلال اليومين الماضيين، اشتغلت الورشة على الخبر المُصنّع، بأن أدرجته في أكثر من نشرة إخبارية لقناة الجزيرة، ووزعته على عديد المواقع الإخبارية وتوابعها من صفحات السوشيال ميديا، بانضباطية نشر وتوقيت واضحة.

ويرى مراقبون أن التقرير الذي نشره موقع ميدل ايست غير صحيح خاصة وأن إن المعلومات مستقاة من مصادر حكومية وخاصة وهو أمر مستبعد، فمن غير المعقول أن تصرح المصادر السعودية لموقع قطري في هذا التوقيت بالذات.

ورغم ما في ذلك من خرق لأصول الثقة في العمل الصحفي، إلا أن عنوان التقرير أوحى بأن المعلومة قطعية، وأن موعد تنفيذ الإعدام سيكون بعد عيد الفطر. وزاد على ذلك بأن استنطق بضع جمعيات حقوق الإنسان المعروفة دوليًا أنها صنائع ممولة من المدعي العام القطري علي بن فطيس المرّي، لتتوسع في توصيف الإعدام (المتخيّل) وفي مناشدة السعودية بالتراجع عن هذه الخطوة.

وجاء توقيت تشغيل الورشة الإعلامية القطرية – التركية على قضيّة مُصنّعة بشأن الدعاة السعوديين الثلاثة: العودة، والقرني، والعمري، جاء بعد أيام من ظهور الداعية السعودي عائض القرني على شاشة التلفزيون وهو يجري مراجعة شخصية لتجربته التي تشارك فيها مع العودة، والقرني، بقيادة ما يعرف بـ ”تيار الصحوة“.

ففي مايو الحالي، ظهر القرني معتذرًا للمجتمع السعودي باسم ”الصحوة“ عن الأخطاء التي اقترفها ذاك التيار، وما أحدثه التشدد والغلو في الدين من تضييق على الناس، مؤيدًا في مراجعته نهج وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الإسلام الوسطي.

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وتفاعلت مراجعات الداعية القرني، سياسيًا واجتماعيًا على اتساع المنطقة، وأصابت قطر وتركيا في أكثر من موجع، فقد اتهم الدوحة بأنها دأبت على دعم كل من يعارض السعودية، من زاوية أنه ”كلما ابتعدت عن الدولة السعودية فالشخص محبوب لدى قطر، وقد تمنحه جنسيتها“.

واستذكر ”القرني“ في مراجعته أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محترف، ومراوغ، ومتعدد الوجوه،:“أردوغان اليوم ضد السعودية ومتآمر عليها، وهو أول من أقام علاقة مع إسرائيل، وتآمر مع إيران وقطر ضد السعودية، كما قال“.

ولخصّ القرني تقييمه لأردوغان بأن له ثلاثة وجوه ”يسوّق نفسه للعرب بأنه حاكم إسلامي، ولدى الأتراك سلطان عثماني، ولدى الغرب رجل علماني، ولكلّ وجه خطاب“.

وردود الفعل القطري الفوري على ”مراجعات القرني“باعتباره أحد قادة ”تيار الصحوة“ الذي كان يضم أيضًا سلمان العودة، وعوض القرني، وسفر الحوالي، تمثلت سريعًا بهجمة شاملة من كافة الأذرع الإعلامية القطرية، فضلًا عن موظفين سابقين وحاليين في قناة الجزيرة، ثم أعقبتها قطر بالتخريجة المفبركة لإعدام العودة، والقرني، والعمري.

كما أن توقيت الاستهداف القطري للسعودية في موضوع الدعاة الذين يخضعون للمحاكمة، بحسب إرم نيوز جاء أيضًا قبل أيام من استضافة السعودية لقمتين خليجية وعربية، ومعروف أن الاستضافة لا تريح تركيا، وإيران، وقطر.

وفي التتابع الزمني الكشّاف ، جاء تقرير ”ميدل إيست آي“ عن السعودية، بعد 48 ساعة من دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لقمتين خليجية وعربية، وهو توقيت يستهدف استباق القمتين بضجيج يراد له تشتيت الرسالة وتوسيع أي ثغرات منظورة أو محتملة.

أما بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يعتمد فبركة الـ“ميدل إيست آي“، فقد جاء هو الآخر قبل حوالي 10 أيام من قمة ”منظمة التعاون الإسلامي“، في دورتها الرابعة عشرة التي ستنعقد في مكة المكرمة يوم الحادي والثلاثين من أيار/ مايو الحالي. ولم يعد سرًا أن الدول الثلاث، تركيا، وقطر، وإيران، أجرت فيما بينها تمارين مسبقة برغبة تلغيم قمة مكة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي تمارين تطوعت قطر أن تمهّد لها، إعلاميًا، بقصة الدعاة السعوديين الثلاث، بما احتوته من تجاوز البديهيات الإعلامية.

