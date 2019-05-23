أمجد طه يكشف ما دار بين تميم وإيران والضربة الأمريكية المحتملة

كشف المحلل السياسي، أمجد طه، اليوم الخميس، عن استعداد الحرس الثوري الإيراني للتفاوض.

وقال طه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - إن "الحرس الثوري الإيراني أكد لنظام قطر "ساعي البريد-المرسال بين أمريكا وطهران" الإستعداد للتفاوض والخروج من مناطق في سوريا ومنع حزب الله والحوثي من الاعتداء بشكل فوري.

وتابع بأن "ساعي البريد تميم قال سيضربون المليشيات في العراق..وممكن لبنان".

ومضى بأن "إيران ذكرت اذا هذا كل ما يريدون فليفعلوا".