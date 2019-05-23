شكرا لقرائتكم اليمن.. إسقاط طائرة مسيرة حوثية شمال الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" أن قوات لواء العمالقة في اليمن أسقطت، الخميس، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي فوق منطقة باجة شمال غربي محافظة الضالع.

إلى ذلك، حققت القوات اليمنية المشتركة، أمس الأربعاء، انتصارات نوعية شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، ودحرت ميليشيا الحوثي الانقلابية من مناطق شمال وغرب مديرية قعطبة، وذلك ضمن عملية عسكرية واسعة مسنودة من تحالف دعم الشرعية، تم إطلاقها لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات تمكنت من تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، إضافة إلى تطهير عدد من المواقع في قرى "حُمر السادة" شمال غربي قعطبة.

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وأكدت أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر العللة ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها.

وتكبدت الميليشيا الانقلابية عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك، وفق المصادر.

كما لقي قيادي كبير في الميليشيات الحوثية مصرعه، في جبهة حجر، وهو المدعو سفيان الشريفي المكنى (أبو حرب)، أحد قيادات قوات الأمن المركزي، التابعة للحوثيين.