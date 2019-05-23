الدكاش: قطاعات الانتاج فخر لبنان وحصانته

هنأ عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​شوقي الدكاش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "الوزيران الصديقان ​منصور بطيش​ و​وائل ابو فاعور​ و​جمعية الصناعيين​ وكل من ساهم في اقرار رسم نوعي على 20 منتجا مستوردا ينافس بطريقة غير مشروعة المنتجات ال​لبنان​ية. الطريق طويل وتحتاج تضافر الجميع. قطاعات الانتاج فخر لبنان وحصانته."

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