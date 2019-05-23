الكتل الهوائية الحارة والجافة تبلغ ذروتها يوم غد وتنحسر السبت

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن كتلا هوائية حارة وجافّة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تبلغ ذروتها يوم الجمعة وتنحسر يوم السبت.
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة ، كما تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر وتبدأ الحرارة بالإنخفاض وترتفع نسبة الرطوبة.
كما توقعت ان يكون طقس السبت قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، أما الأحد فيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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