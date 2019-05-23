أحمد الحريري: نريد موازنة لأننا نطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد

أكّد أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري أن "ما يقوم به رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أبعد من تخفيض أرقام وتخفيض عجز، بعد سنوات من التعطيل وغياب الموازنات وتحويل الوضع الى "كل مين ايدو الو"، مشيرًا إلى أن "ما يكفينا هو أن الحريري كان الوحيد الذي تلقى، في المرحلة السابقة، كل الأجواء بذكاء وحكمة ورحابة صدر لأنه لا يريد أن يرد على خطابات المزايدة بالمزيادة ،بل يريد أن يرد بالانجازات".
ولفت أحمد الحريري، خلال إفطار المفوضية العامة لكشافة لبنان المستقبل، إلى "أننا نريد موازنة لأننا نطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد"، مشددًا على "أننا لا نريد أن نضيع فرصة سيدر ووتهمنا مصلحة الناس أولاً".
وأوضح أن "الحريري يقوم بتأسيس لتكون الموازنات المقبلة أفضل حتى لو فيها بعض الثغرات"، مركزًا على أن "الكلام عند الحريري من ذهب ويساوي الوطن حين قال: وجع يوم ولا كل يوم".
وجزم أن "الهمّ الوحيد للحريري هو الانجاز لأنه ابن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي كانت إنجازاته تحكي عنه"، معتبرًا أن "الحكومة كما تسير ستكون إنجازًا لحكومة سعد الحريري، ولا يهمنا من يسارع في القول أنه قطف الإنجاز، لأنا الأهم بالنسبة لنا هو أن نقطف مصلحة البلد ومصلحة الناس".
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