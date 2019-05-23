الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق أعشاب في القصر ورمحالا وبعلبك والبيره

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في القصر-الهرمل، وحريقًا شبّ في أعشاب يابسة وامتد ليطال شجرة من ​الأرز​ في رمحالا- ​عاليه​".

وأوضحت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا ​حريق أعشاب​ يابسة في ​بعلبك​، وأخر شبّ في أعشاب يابسة في البيره- ​الشوف​".