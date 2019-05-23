الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق أعشاب في القصر ورمحالا وبعلبك والبيره

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، بأنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في القصر-الهرمل، وحريقًا شبّ في أعشاب يابسة وامتد ليطال شجرة من الأرز في رمحالا- عاليه".
وأوضحت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريق أعشاب يابسة في بعلبك، وأخر شبّ في أعشاب يابسة في البيره- الشوف".
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