النشرة: توقيف رجل سوري في الطيبة لدخوله المنطقة خلسة

أفاد مراسل النشرة في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، في بلدة ​الطيبة​ قضاء ​مرجعيون​، أوقفت رجلًا من الجنسية السورية يدعى "م.ش.أ" لدخوله المنطقة خلسة"، مشيرًا إلى انه "تمّ تسليمه الى مخفر قوى الأمن في ​العديسة​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

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