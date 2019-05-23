ترزيان: كل الإحترام للجنة المال على عملها وعلى رأسها النائب كنعان

علّق النائب ​هاكوب ترزيان​ عن موضوع التوظيفات غير القانونية، قائلا: "32009 موظفا بطريقة مخالفة للقانون، يجب عقاب من وظفكم لأنه ارتكب جريمة بحقكم. الدولة لا يمكن ان تحمل المزيد على كاهلها. وكل الإحترام للجنة المال على عملها وعلى رأسها النائب ​ابراهيم كنعان​".

وأضاف "اليوم يسجل انجاز جديد تاريخي ل​لبنان​...تيما دريان، جويس عزام، نيللي عطار، ايلي سيقلي، رالف كيسو وأفيديس كالباكليان اعضاء الفريق اللبناني الذي غرس ​العلم اللبناني​ على قمة جبل افرست اليوم، لكي يشهد العالم على تصميم وارادة لبنان وشبابه...كل التحية والإحترام لكم".