ترزيان: كل الإحترام للجنة المال على عملها وعلى رأسها النائب كنعان

علّق النائب هاكوب ترزيان عن موضوع التوظيفات غير القانونية، قائلا: "32009 موظفا بطريقة مخالفة للقانون، يجب عقاب من وظفكم لأنه ارتكب جريمة بحقكم. الدولة لا يمكن ان تحمل المزيد على كاهلها. وكل الإحترام للجنة المال على عملها وعلى رأسها النائب ابراهيم كنعان".
وأضاف "اليوم يسجل انجاز جديد تاريخي للبنان...تيما دريان، جويس عزام، نيللي عطار، ايلي سيقلي، رالف كيسو وأفيديس كالباكليان اعضاء الفريق اللبناني الذي غرس العلم اللبناني على قمة جبل افرست اليوم، لكي يشهد العالم على تصميم وارادة لبنان وشبابه...كل التحية والإحترام لكم".
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