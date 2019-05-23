حسن يعقوب عن توقيف أولاده: هذا اعتداء فاضح علينا ولقد طفح الكيل

لفت النائب السابق ​حسن يعقوب​، إلى أنّه "تمّ اعتقال ثلاثة من أبنائي، من بينهم ابني الجريح".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، "أنّنا معتادون على التضحية، والدولة معتادة أن تكيل بمكيالين الآخرين، الّذين في حقّهم بلاغات بحث وتحري"، مشدّدًا على أنّه "طفح الكيل، ولا نستحمل أن يستمرّ أسلوب التعاطي معنا بهذا الشكل. الأمور ذاهبة إلى ثورة، وهذا اعتداء فاضح علينا".

وكانت قد علمت "​النشرة​" أنّ "بلدة ​بدنايل​ شهِدت فجر اليوم مداهمات عدّة من قبل ​الجيش اللبناني​ لبعض منازل مطلقي النار اثر الإشكال الّذي حصل بين يعقوب​ ورئيس ​البلدية​ علي جواد سليمان. وقد ألقي القبض على أولاد يعقوب وعلى شبّان من بلدة ​قصرنبا​، كانا يتجوّلان بسلاحهما في منزل يعقوب، كما تمّ توقيف ثلاثة أشخاص من أنصار رئيس البلدية بينهم ابن شقيقته".