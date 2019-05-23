أكدت مصادر وزارة المال لقناة "LBC" أنه "من حق كل جهة تقديم اقتراحات جديدة الا ان الموازنة منتهية منذ الجلسة الـ13"، مشيرةً الى ان "الرسوم الاخيرة التي تم اقتراحها التي تتعلق بالضريبة على النرجيله والفوميه ورخص السلاح مرتجلة وحولت المشروع الى ما يشبه البازار".
ولفتت المصادر الى أن "عجز الكهرباء بلغ ملياري دولار في موازنة 2018 وذلك من اصل 6 مليارات"، مشيرةً الى "اننا سنرى ما سيحصل الجمعة والجهات الدولية تراقب ما يحصل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المال لـ LBC: من حق الجميع تقديم اقتراحات لكن الموازنة منتهية منذ الجلسة 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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