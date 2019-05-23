مصادر المال لـ LBC: من حق الجميع تقديم اقتراحات لكن الموازنة منتهية منذ الجلسة 13

أكدت مصادر ​وزارة المال​ لقناة "LBC" أنه "من حق كل جهة تقديم اقتراحات جديدة الا ان ​الموازنة​ منتهية منذ الجلسة الـ13"، مشيرةً الى ان "الرسوم الاخيرة التي تم اقتراحها التي تتعلق بالضريبة على النرجيله والفوميه و​رخص السلاح​ مرتجلة وحولت المشروع الى ما يشبه البازار".

ولفتت المصادر الى أن "عجز ​الكهرباء​ بلغ ملياري ​دولار​ في موازنة 2018 وذلك من اصل 6 مليارات"، مشيرةً الى "اننا سنرى ما سيحصل الجمعة والجهات الدولية تراقب ما يحصل".