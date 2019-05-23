الموسوي: نشعر بالحزن لتقصير دولتنا مع مؤسسات الشؤون الإجتماعية

عبر النائب ​ابراهيم الموسوي​ عن "شعوره بالحزن والغضب والخجل بسبب التقصير الفاضح لدولتنا مع مؤسسات الشؤون الإجتماعية، ومحاولة تخفيض مخصصاتها، فضلا عن التقصير في تسديد مستحقاتها، وهذا يهددها بالإقفال ويشرد الآلاف من اصحاب الإحتياجات الخاصة. اليوم أكدنا رفضنا لهذه القرارات وسجلنا وقفة تضامن معها أمام ​مؤسسة الهادي​".

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