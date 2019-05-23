أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع السير قبل ​نفق شكا​ القديم على ​الطريق البحرية​، وتحويله إلى الطرقات المجاورة، بسبب سقوط حمولة عن شاحنة داخل النفق"، موضحةً أنّ "عناصر من مفرزة سير ​أميون​ تعمل على المعالجة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع السير قبل نفق شكا القديم على الطريق البحرية بسبب سقوط حمولة عن شاحنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.