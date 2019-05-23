"سانا": وحدات الجيش السوري دمرت آليات وعتادا لـ"جبهة النصرة" بريف حماة

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "وحدة من ​الجيش السوري​ في حماة وجّهت رمايات نارية مركّزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم "​جبهة النصرة​" بين بلدتي الهبيط وكفرنبودة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي".

وأوضحت أنّ "الرمايات أدّت إلى مقتل وإصابة العديد من "الإرهابيين" وتدمير آليات وعتاد لهم، إضافة إلى كميّة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم". وبيّنت أنّ "على اتجاه قرية تل هواش وتلتها، نفّذت وحدات الجيش رمايات دقيقة بسلاحي المدفعيّة و​الصواريخ​ طالت نقاطًا متقدّمة ومحاور تحرّك وإمداد المجموعات المسلحة، ودمّرت خلالها آليّات وأوكارًا للمسلحين وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد".