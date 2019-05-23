نائب أردوغان: تركيا دولة أوروبية ثقافيًا وجغرافيًا وديموغرافيًا

أكّد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا تعتبر دولة أوروبية من الناحية الثقافية والجغرافية والديموغرافية"، موضحًا أنها "عضو في حلف شمال الأطلسي، ومرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، وأن العضوية في الاتحاد ما زالت هدفًا استراتيجيًا لأنقرة".
وأكد أوقطاي أن "تركيا تواصل الإصلاحات الرامية لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات السياسية"، مشيرًا إلى "وجود نقاط خلاف مع الاتحاد الأوروبي"، مبينًا قدرة الجانبين على تجاوزها من خلال العمل بصدق وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة".
وحول انتخابات البرلمان الأوروبي، أعرب أوقطاي عن أملهم في "ألا تسمح الشعوب الأوروبية بسيطرة الحركات الشعبوية والعنصرية على البرلمان الأوروبي".
يذكر أن كلام أوقطاي جاء في كلمة خلال حفل إفطار نظمه السفير الروماني بأنقرة غابرييل كاتالين شوباندا، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا السفير كريستيان بيرغر، وسفراء عدد من الدول الأوروبية بأنقرة.
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