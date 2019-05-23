نائب أردوغان: تركيا دولة أوروبية ثقافيًا وجغرافيًا وديموغرافيًا

أكّد ​فؤاد أوقطاي​ نائب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أن "​تركيا​ تعتبر دولة أوروبية من الناحية الثقافية والجغرافية والديموغرافية"، موضحًا أنها "عضو في ​حلف شمال الأطلسي​، ومرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، وأن العضوية في الاتحاد ما زالت هدفًا استراتيجيًا لأنقرة".

وأكد أوقطاي أن "تركيا تواصل الإصلاحات الرامية لنيل عضوية ​الاتحاد الأوروبي​ على أعلى المستويات السياسية"، مشيرًا إلى "وجود نقاط خلاف مع الاتحاد الأوروبي"، مبينًا قدرة الجانبين على تجاوزها من خلال العمل بصدق وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة".

وحول انتخابات ​البرلمان الأوروبي​، أعرب أوقطاي عن أملهم في "ألا تسمح الشعوب الأوروبية بسيطرة الحركات الشعبوية و​العنصرية​ على البرلمان الأوروبي".

يذكر أن كلام أوقطاي جاء في كلمة خلال حفل إفطار نظمه السفير الروماني بأنقرة غابرييل كاتالين شوباندا، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا السفير ​كريستيان بيرغر​، وسفراء عدد من الدول الأوروبية بأنقرة.