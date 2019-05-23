أعلنت وزارة الخارجية التركية أن "الوزير مولود جاويش أوغلو، سيجري زيارة رسمية إلى كازاخستان يومي 23-24 أيار 2019"، مشيرة إلى أنه "سيعقد خلال الزيارة الاجتماع الخامس لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة برئاسة جاويش أوغلو ووزير الخارجية الكازاخستاني بايبوت أتامكولوف".
وذكرت الخارجية أنه "في إطار هذه الزيارة أيضاً سيتم استقبال الوزير التركي من قبل الرئيس المؤسس لجمهورية كازاخستان نور سلطان نازارباييف ورئيس الجمهورية الحالي قاسم جومرت توكاييف"، موضحة أنه "سيتم خلال اللقائين تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان والمواضيع الإقليمية".
ولفتت إلى أن "جاويش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة أبناء جلدته أتراك الأهيسكا خلال مأدبة إفطار ستقام مساء 23 أيار في مدينة تشيمكانت".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي يزور كازاخستان يومي 23 و24 الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.