وزير الخارجية التركي يزور كازاخستان يومي 23 و24 الجاري

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ أن "الوزير ​مولود جاويش أوغلو​، سيجري زيارة رسمية إلى ​كازاخستان​ يومي 23-24 أيار 2019"، مشيرة إلى أنه "سيعقد خلال الزيارة الاجتماع الخامس لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة برئاسة جاويش أوغلو ووزير الخارجية الكازاخستاني بايبوت أتامكولوف".

وذكرت الخارجية أنه "في إطار هذه الزيارة أيضاً سيتم استقبال الوزير التركي من قبل الرئيس المؤسس لجمهورية كازاخستان نور سلطان نازارباييف و​رئيس الجمهورية​ الحالي قاسم جومرت توكاييف"، موضحة أنه "سيتم خلال اللقائين تناول العلاقات الثنائية بين ​تركيا​ وكازاخستان والمواضيع الإقليمية".

ولفتت إلى أن "جاويش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة أبناء جلدته أتراك الأهيسكا خلال مأدبة إفطار ستقام مساء 23 أيار في مدينة تشيمكانت".