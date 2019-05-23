وزير الدفاع الأميركي:سنواصل حماية مصالحنا وسنعزز قواتنا بالشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان انه "سنواصل حماية مصالحنا وسنعزز قواتنا في الشرق الأوسط". وقال: "ندرس احتمال ارسال قوات اضافية إلى الشرق الاوسط".
وكان شاناهان حذر إيران سابقا مما وصفه بالحسابات الخاطئة، مشيرا إلى أن التحرك العسكري لبلاده في الخليج العربي منع مخاطر شن هجمات إيرانية ضد أميركيين، وقال شاناهان: "نحن في فترة لا تزال فيها المخاطر مرتفعة وتقتضي مهمتنا التأكد ألا يخطئ الإيرانيون في الحسابات".
وأكد جدية المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الإدارة الأميركية لتبرير إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" وبارجة وبطارية صواريخ باتريوت من أجل التصدي لتهديدات إيرانية محتملة.
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