وزير الدفاع الأميركي:سنواصل حماية مصالحنا وسنعزز قواتنا بالشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​ انه "سنواصل حماية مصالحنا وسنعزز قواتنا في ​الشرق الأوسط​". وقال: "ندرس احتمال ارسال قوات اضافية إلى الشرق الاوسط".

وكان شاناهان حذر ​إيران​ سابقا مما وصفه بالحسابات الخاطئة، مشيرا إلى أن التحرك العسكري لبلاده في ​الخليج العربي​ منع مخاطر شن هجمات إيرانية ضد أميركيين، وقال شاناهان: "نحن في فترة لا تزال فيها المخاطر مرتفعة وتقتضي مهمتنا التأكد ألا يخطئ الإيرانيون في الحسابات".

وأكد جدية المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها ​الإدارة الأميركية​ لتبرير إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" وبارجة وبطارية ​صواريخ​ باتريوت من أجل التصدي لتهديدات إيرانية محتملة.