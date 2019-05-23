الخارجية الإيرانية: صبرنا نفد وفترة ضبط النفس انتهت

شدد نائب وزير الخارجية ال​إيران​ي للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ للدبلوماسي الألماني ينس بلوتنر، الذي وصل البلاد لبحث إنقاذ ​الاتفاق النووي​، أن "صبر ​طهران​ نفد ولن تعود لضبط النفس".

وذكّر عراقجي، في تصريح أدلى به أثناء اجتماعه مع المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية الألمانية وكبير مفاوضي بلاده في المحادثات بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بـ"المسؤوليات التي تتحملها الدول الأوروبية المشاركة في الصفقة بعد انسحاب ​الولايات المتحدة​ منها العام الماضي".

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن عراقجي اّكد، أثناء الاجتماع الذي تناول أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق وجهود ​ألمانيا​ للحفاظ عليه، "ضرورة تنفيذ تلك التعهدات على أساس البيانات الأربعة الصادرة عن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".

من جهته، لفت بلوتنر إلى "التزام بلاده بالاتفاق النووي"، متعهدًا بأن "الدول الأوروبية ستواصل جهودها ومشاوراتها لتلبية مطالب إيران والحفاظ على الصفقة".