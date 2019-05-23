روحاني: لن نستسلم حتى لو تم قصفنا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ان "لن نستسلم حتى لو تم قصفنا".
وكان التلفزيون الإيراني قد نقل عن الرئيس حسن روحاني قوله خلال استقباله جمعا من الاقتصاديين ورجال الأعمال: "اليوم يركز العدو هدفه على الضغط في القطاع الاقتصادي ويأمل أن يؤدي هذا الضغط، من ناحية إلى إعاقة التنمية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى بأن يؤثر على طبقات المجتمع ويكون له آثار سلبية على حياتهم المادية والروحية والفكرية والأسرية".
وقال: "رغم كل الأعمال العدائية والمؤامرات ضدنا، نواصل القيام بدورنا في إقامة العلاقات الخارجية. لقد سعينا دائما إلى استتباب الأمن والسلام في المنطقة، مضيفاً أن هدف مؤامرات الأعداء خلال الـ 40 سنة الماضية هو منع إيران من أن تكون قوية ومتحدة ومتقدمة وهذه المحاولات لم تصل إلى نتيجة ولن تصل".
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