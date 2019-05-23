روحاني: لن نستسلم حتى لو تم قصفنا

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ ان "لن نستسلم حتى لو تم قصفنا".

وكان التلفزيون الإيراني قد نقل عن الرئيس حسن روحاني قوله خلال استقباله جمعا من الاقتصاديين ورجال الأعمال: "اليوم يركز العدو هدفه على الضغط في ​القطاع الاقتصادي​ ويأمل أن يؤدي هذا الضغط، من ناحية إلى إعاقة التنمية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى بأن يؤثر على طبقات المجتمع ويكون له آثار سلبية على حياتهم المادية والروحية والفكرية والأسرية".

وقال: "رغم كل الأعمال العدائية والمؤامرات ضدنا، نواصل القيام بدورنا في إقامة العلاقات الخارجية. لقد سعينا دائما إلى استتباب ​الأمن​ والسلام في المنطقة، مضيفاً أن هدف مؤامرات الأعداء خلال الـ 40 سنة الماضية هو منع إيران من أن تكون قوية ومتحدة ومتقدمة وهذه المحاولات لم تصل إلى نتيجة ولن تصل".