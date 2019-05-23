غوتيريس يبدأ زيارة رسمية للنمسا يوم الاثنين المقبل

يبدأ الأمين العام لمنظمة ​الأمم المتحدة​، ​أنطونيو غوتيريس​ يوم الاثنين المقبل، زيارة رسمية إلى ​النمسا​ تستمر يومين.

وسوف يحضر غوتيريس حفلًا خاصًا للاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس مقر الأمم المتحدة في ​فيينا​ حيث يلقي كلمة خاصة في هذه المناسبة التاريخية.

وسوف يلتقي أيضًا مع كل من الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلن والمستشار الفيدرالي سيباستيان كورتس ووزيرة الخارجية كارين كنايسل إلى جانب لقاءات خاصة مع قيادات الأمم المتحدة في فيينا وعلى رأسهم يوري فيدتوف المدير العام لمقر الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني ب​المخدرات​ والجريمة.