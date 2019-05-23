راكب الأمواج والحوت الضخم.. كشف حقيقة "الصورة اللغز"

وتم نشر الصورة "المثيرة" على حساب شخص في "إنستغرام" يحمل اسم "سيرفينغ أديكت" أي "مدمن ركوب الأمواج"، وفقما نقلت "فرانس برس".
وكتب الحساب جملة تمدح التجربة، قائلا إن ركوب الأمواج بجانب الحوت الضخم "أمر لا يحصل سوى مرة واحدة في العمر".
وانهالت التعليقات التي تبدي إعجابا وذهولا بالصورة وبراكب الأمواج، لكن الخبراء اكتشفوا أن الصورة مفبركة.
وحين أجرت "فرانس برس" عملية للتحقق من أصل الصورة، وجدت أن الأمر يتعلق بصورتين اثنتين جرى دمجهما، الأولى لراكب أمواج التقطت سنة 2006، أما صورة الحوت فتم التقاطها سنة 2005.
وتعود حقوق صورة راكب الأمواج للمصور المحترف تيم ماكينا، الذي خرج عن صمته وقال إنه التقط الصورة في جزيرة بولينيزيا، ولم يكن ينوي التوضيح، لكن الصورة المزيفة والمركبة انتشرت على نطاق واسع ودفعته للحديث.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.