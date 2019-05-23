«زي النهارده».. عبدالناصر يُغلق خليج العقبة 23 مايو 1967

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بعد النكبة وإثر توقيع الهدنة في ٢٤ فبراير ١٩٤٩، احتلت إسرائيل أم الرشراش المطلة على خليج العقبة في مارس ١٩٤٩، وأقامت مكانها إيلات كبوابة وقاعدة إسرائيلية على البحر الأحمر، لكنها ظلت غير قادرة على الانطلاق منها، بسبب تحكم مصر في مضايق تيران، وبعد العدوان الثلاثى في ١٩٥٦،تم وضع شرم الشيخ والمضايق تحت إشراف القوات الدولية، وتم فتح الخليج أمام السفن الإسرائيلية إلى أن أغلقه عبدالناصر «زي النهارده»فى ٢٣ مايو ١٩٦٧.

وانسحبت قوات الطوارئ الدولية، بناءً على طلب مصر،و كان ناصر قبل قرار الإغلاق وفى مساء ٢١ مايو قد عقد اجتماعاً في بيته بمنشية البكرى وحضره عددمن الوزراء والخبراء العسكريين،لمناقشة موضوع خليج العقبة وقد كانت احتمالات الحرب في رأى ناصرلا تتجاوز نسبة الـ٢٥% بعد سحب قوات الطوارئ وفى قاعدة أبوصوير الجوية وفى ٢٢ مايو عقد عبدالناصر مؤتمراً حضره المشير عامر وما يزيد على مائتين من ضباط الطيران والجيش بالمنطقة الشرقية، وفى مقدمتهم الفريق أول صدقى محمود، قائد القوات الجوية، والفريق أول عبدالمحسن مرتجى، قائد الجبهة، والفريق صلاح الدين محسن، قائد الجيش الميدانى، واللواء عبدالحميد دغيدى، قائد المنطقة الجوية الشرقية، وزكريا محيى الدين وحسين الشافعى وعلى صبرى ومحمد حسنين هيكل.

فيلم وثائقي يحكي قصة حرب الخليج "الجزء الثالث"

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وكانت الروح المعنوية للطيارين عالية، وكانوا متحفزين لتلقى الأمر بتوجيه ضربة استباقية للعدو، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، عندما قال عبدالناصر إن مصر لن تحارب إسرائيل، حتى لا تحارب أمريكا، وإن إسرائيل لن تحارب وسبق أن هددت ولم تفعل،ثم أصدر تعليماته إلى قائد القوة المصرية في شرم الشيخ بإغلاق خليج العقبة في وجه السفن الإسرائيليةوكذا ناقلات البترول المتجهةإلى إيلات على اختلاف جنسياتها اعتباراً من ظهر ٢٣ مايو لتخرج صحيفةالأهرام في اليوم التالى وعلى صفحتها الأولى مانشيت يقول: «عبدالناصر يعلن إغلاق خليج العقبة» مع عدد ضخم من العناوين الشارحة ومنها: «عبدالناصر يقول بوضوح: لن يمر العلم الإسرائيلى أمام قواتنا المرابطة الآن في شرم الشيخ- وسيادتنا على الخليج لا تُنازع.. لسنا الآن في سنة ٥٦، ونحن الآن مع إسرائيل وجهاً لوجه وإذا كانت تهدد بالحرب فنحن على استعداد»، وكان من تداعيات القرار وقوع نكسة يونيو ١٩٦٧ .