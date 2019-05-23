شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر يطالب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية للقضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب على بدر، بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لوقف البناء العشوائى، خاصة فى القرى والمناطق الريفية، وبسبب تأخير خروج الأحوزة للنور ينتج عن هذا الأمر مزيد من البناء المخالف والنمو العشوائى.

و أوضح بدر، أن الأحوزة العمرانية لبعض القرى لم تُعتمد منذ سنوات طويلة ونتج عن هذا الأمر مزيد من البناء العشوائى على أرض الواقع خاصة وأن حجم ىلزيادة السكانية يفوق المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية ولهذا لابد من وضع خطة استباقية للتعامل مع هذا الأمر على أن يراعى الكثافة السكانية وطبيعة بعض المدن والقرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن اعتماد الأحوزة والمخططات كما سيقضى على ظاهرة البناء العشوائى سيحافظ على الرقعة الزراعية التى يتم التعدى عليها يوما تلو الأخر، لافتا إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سيطبق خلال الأيام القليلة المقبلة وهذا الأمر يعنى ضرورة وقف البناء المخالف والعشوائى نهائيا ولن يتم ذلك سوى من خلال سرعة اعتماد الأحوزة والمخططات التفصيلية حتى لا نفتح الباب مرة أخرى امام البناء المخالف.