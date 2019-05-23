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أردوغان يسعى لحبس رئيس أكبر حزب تركى معارض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت الانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد معارضيه، ووصلت إلى حد مساعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لحبس رئيس أكبر حزب تركى معارض.

وأكدت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، وجود مطالبات بحبس رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، جانان كافتانجي أوغلو، لمدة 11 عاماً، مشيرة إلى انتهاء التحقيقات المتعلقة بمشاركات كافتانجي على مواقع التواصل الاجتماعي، مفيدًا أنه تم إعداد مذكرة ادعاء بحقه استنادًا إلى تهم إهانة الجمهورية التركية علانية وتحريض الشعب على الكراهية والعداء والترويج لتنظيم إرهابي.

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وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه تمت المطالبة بحبس كافتانجي أوغلو لمدة تتراوح بين عامين و9 أشهر وأحد عشر عامًا، حيث إن كافتانجي أوغلو لعب دور كبير في نجاح مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

 

 

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