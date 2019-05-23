شكرا لقرائتكم خبر عن 11 حق للإعلاميين مقره فى ميثاق الشرف الإعلامى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت نقابة الإعلاميين، أعضائها بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى و مدونة السلوك المهنى. ويرصد ”الخليج 365” حقوق الإعلاميين التى حددها ميثاق الشرف فيما يلى: -حق الإعلامى فى حرية التعبير و الابداع فى اطار من المهنية و المسئولية - الحق الوصول الى مصادر الاخبار و المعلومات اللازمة بما يخدم عمله الاعلامى - حق الإعلامى فى عدم افشاء مصادر معلوماته الا فيما يمس الامن القومى - حق الإعلامى فى الحماية اللازمة اثناء عمله فى مناطق الاحداث من قبل الجهات المعنية خاصة اثناء الحروب و الازمات -الحق فى حضور الاجتماعات العامة و المؤتمرات و الجلسات مالم تكن مغلقة او سرية Advertisements - حق الاعلامى فى الحصول على ضمانات تعاقدية قانونية مع المؤسسة التى يعمل بها - حق الإعلامى فى ان توفر له المؤسسة الاعلامية الامكانات اللازمة لاداء عمله طبقا لظروفها - حق الإعلامى فى المساندة القانونية من قبل نقابة الاعلاميين و المؤسسة التى يعمل بها حال تعرضه لأى مساءلة قانونية مرتبطة بأداء عمله - حق الإعلامى فى الحصول على التدريب المتخصص للارتقاء بمهنيته - تمكين الإعلامى من أداء عمله فى بيئة عمل مناسبة دون ضغوط ووفقا للسياسة المعلنة للوسيلة الإعلامية. ـ حق الإعلامى فى إنهاء التعاقد مع المؤسسة حال تغيير سياستها الإعلامية مع حصوله على كافة حقوقه المادية و الأدبية و بما يتفق مع القانون.

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