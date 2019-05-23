شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الكريم زكريا يطالب بعرض الخطة الاستثمارية للمحافظات على النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الكريم زكريا، إن الخطة الاستثمارية للمحافظات لابد من عرضها على النواب فى كل محافظة وذلك للوقوف على المستهدف تنفيذه خلال العام، ورؤية الحكومة بشأن تنفيذ مشروعات بعينها.

وأضاف زكريا، أن الخطة الاستثمارية تهدف لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام او الانتهاء من أخرى متوقفة، مطالبا بتشكيل لجنة فنية لتقييم طلبات نواب كل محافظة بشأن خطتهم ورؤيتهم للخطة الاستثمارية الخاصة بمحافظاتهم، وذلك بعد عقد لقاءات دورية معهم ومع السلطة التنفيذية وهذا من أجل مراعاة كافة الابعاد فى التنفيذ كل عام.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك شفافية فى التنفيذ،بالإضافة للتنسيق الدائم بين النواب والمحافظين فى مختلف المحافظات لتوفير الوقت على الأجهزة التنفيذية، مطالبا بعرض كتاب دورى على نواب المحافظة بشأن الخطة الاستثمارية سواء ما تم إنجازه والمستهدف خلال الفترة المقبلة، وهذا فى إطار الشفافية فى التعامل.