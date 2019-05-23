شهود: سماع دوي إطلاق رصاص بمحيط منطقة الاعتصام بوسط العاصمة السودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب ا)
سمع دوي إطلاق رصاص مساء اليوم الخميس بمحيط منطقة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم, دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
وقال شهود عيان تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية"د ب أ" إن قوة من قوات الدعم السريع هاجمت المنطقة التي يوجد بها كوبري النيل الأزرق بمقر الاعتصام على بعد خطوات من القيادة العامة، وأطلقوا الرصاص في الهواء على مجموعة من العساكر المتواجدين هناك، قبل أن يغادروا المكان بعد محاولات المعتصمين حماية المنطقة، وتعزيزها بمزيد من الحواجز.
إلي ذلك قبل المجلس العسكري الانتقالي إستقالة عضو المجلس الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى, وعين الفريق أول جمال الدين عمر إبراهيم الخميس بديلا له, حيث أدى القسم اليوم أمام رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ,عضوا بالمجلس العسكري ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.
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