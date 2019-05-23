بدء إنشاء ١٠٠ منزل ريفي بالقرية النموذجية الثالثة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

صدق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، على بدء أعمال تنفيذ وإنشاء ١٠٠ منزل ريفي بالقرية النموذجية الثالثة ضمن مشروع إنشاء القرى النموذجية التي يتم تنفيذها شمال قرية المنيرة بالخارجة.

أكد المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، اعتماد مبلغ ٢٠ مليون جنيه للمشروع والذي يتم بدعم من بنك مصر وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والبنك، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى دعم خطة الجذب السكاني للمحافظة من خلال التوسع في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة من خلال الاستفادة من المزايا التي يتيحها المشروع بالحصول على قطعة أرض زراعية إلى جانب المنزل.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى استصلاح ٥٠٠ فدان يتم توزيعها على المستفيدين بواقع ٥ أفدنة لكل مستفيد لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب توفير كافة الخدمات والمرافق بالقرى الثلاث الجاري تنفيذها.