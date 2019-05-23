ضبط عاطل متهم بقتل نجار في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم
ألقت قوات الأمن بدمياط القبض على عاطل، اليوم الخميس، بتهمة قتل نجار، خلال تواجده في قرية البصارطة، بعد أن كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث المركز عن اختبائه وسط الزراعات في قرية السنانية وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.
وأقدم "فرج.أ"، البالغ من العمر 20 عامًا، عاطل، ويقيم في قرية عزب النهضة على قتل "فؤاد بعيت"، 22 عامًا، نجار، وتلقى مركز شرطة دمياط بلاغاً بوفاته بعد قيام مجهولين بطعنه بسلاح أبيض بالطريق الرابط بين القريتين قبيل الإفطار.
وانتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، ولم تنته النيابة من معرفة أسباب وقوع الجريمة بعد.
وكشف شهود عيان خلال التحقيقات عن علاقة الجاني والمجني عليه بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة.
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