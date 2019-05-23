مصرع مُسعف صعقًا بالكهرباء في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

لقى مسعف مصرعه صعقًا بالكهرباء، في دمياط، اليوم الخميس، أثناء مباشرته مهام عمله بقرية اللوزي التابعة لمركز كفر سعد.

وتعرض باسم عبد الوهاب، مسعف، ويبلغ من العمر 38 عامًا، لصعق كهربائي خلال القافلة الطبية الموجودة في القرية أثناء محاولته توصيل التيار لإحدى السيارات، وسقط أرضًا فيما حاول الأطباء إنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى كفر سعد وإخطار النيابة بالواقعة لتباشر التحقيقات.