وفي هذا الاطار، قامت مجلة علمية باستجواب 72 من كبار الضباط المتقاعدين لمعرفة أسباب "وقوف الجيش الوطني مع المحتجين".
وخلص المقال الى أن تكوين الجيش التونسي شكّل السبب الرئيس لرفضه لقمع الاحتجاجات معتبرا أن هذه النتائج مؤشر جيد بالنسبة للديمقراطية الناشئة في تونس ، لأنها تشير إلى أن رؤساء المستقبل لن يكونوا قادرين على الاعتماد على الجيش للقمع.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة " الواشنطن بوست" الأمريكية : حياد الجيش التونسي ورفضه قمع الاحتجاجات مؤشر جيد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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