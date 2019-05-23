صحيفة " الواشنطن بوست" الأمريكية : حياد الجيش التونسي ورفضه قمع الاحتجاجات مؤشر جيد...

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الثلاثاء 21 ماي 2019، مقالا تحليليا بعنوان "لماذا يصطف الجيش التونسي والمحتجين؟" في مقارنة مع ماحصل في مصر والسودان والجزائر وغيرهم من تدخل للمؤسسة العسكرية فيما لم يتدخل الجيش التونسي في قمع المحتجين أو إطلاق النار خلال تحركات 2011.

وفي هذا الاطار، قامت مجلة علمية باستجواب 72 من كبار الضباط المتقاعدين لمعرفة أسباب "وقوف الجيش الوطني مع المحتجين".

وخلص المقال الى أن تكوين الجيش التونسي شكّل السبب الرئيس لرفضه لقمع الاحتجاجات معتبرا أن هذه النتائج مؤشر جيد بالنسبة للديمقراطية الناشئة في تونس ، لأنها تشير إلى أن رؤساء المستقبل لن يكونوا قادرين على الاعتماد على الجيش للقمع.