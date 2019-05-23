الشرطة الأوكرانية: مقتل العمدة الأسبق لعاصمة ترانسنيستريا المولدافية

أعلنت الشرطة الأوكرانية عن العثور على جثة تعود لأندريه بيزبابتشينكو، العمدة الأسبق لمدينة تيراسبول، عاصمة جمهورية ترانسنيستريا المولدافية غير المعترف بها دوليا، وتحمل آثار تعذيب.

ونقلت صحيفة "دومسكايا" الأوكرانية عن مصادر أمنية قولها إنه عثر على الجثة في قرية فابنياركا الواقعة بمقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

وحسب الصحيفة، وجد الرجل داخل مبنى

مهجور على بعد 5 كم عن منزله، مكتوف الأيدين وجمجمته مخترقة. وقد ركنت سيارته من نوع Infiniti قرب المكان.

وذكرت تقارير إعلامية أن الرجل توفي إثر تعرضه للتعذيب.

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كما يشار إلى أن زوجته (المدنية) بيزبابتشينكو كانت قد أخبرت الشرطة بفقدانه الثلاثاء الماضي.

وفتحت السلطات الأوكرانية قضية جنائية في مقتل بيزبابتشينكو البالغ 55 عاما، الذي شغل منصب عمدة تيراسبول في 2012-2016 خلال فترة رئاسة يفغيني شيفتشوك في جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه).

وبعد العام 2016 هرب بيزبابتشينكو من ترانسنيستريا إلى أوكرانيا، بعد أن فتحت لجنة التحقيق في ترانسنيستريا 5 قضايا جنائية ضده.

وعام 2018 حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 16 عاما والغرامة 100 قدرها مليون دولار بتهمة الفساد وتجاوز حدود السلطة.