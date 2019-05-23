شاهد.. كواليس بناء استديو الحرم المكي لتصوير مسلسل العاصوف

استقبل برنامج" مجموعة إنسان " نجوم العمل الدرامي ” العاصوف ” ضيوفا ببرنامج الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني.
واستعرض البرنامج كواليس بناء استديو الحرم المكي، الذي بدى كما لو كان حقيقيًا، لتوثيق واقعة اقتحام الحرم قبل 40 عامًا.
وأوضح الفنان ناصر القصبي، أن التحضيرات والبناء أخذت أكثر من شهرين، مشيرًا إلى أنبعض التفاصيل أخذت جهدًا ووقتًا أكبر، منها السيارات والمدرعات ،لافتًا إلى فرق الحقبة الزمنية، قائلا: ” مو كل شي بالمال تستطيع تحقيقه ” .
وأعرب ناصر القصبي عن شكرًا كبيرًا لكل العاملين في رئاسة أمن الدولة لدعمهم الذي وصفه بـ ”
تناول العمل تفاصيل قصة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاما في مسلسل اثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل، لما تضمنه من مشاهد مثيرة حول اقتحام مسلحين للحرم بقيادة جهيمان، وكيف بدأ رجال الأمن بالهجوم على الجماعة المسلحة التي تحصنت في طوابق وأروقة وأسطح الحرم الشريف.
يذكر أن ” العاصوف ” استحوذ على نسبة المشاهدة الأكبر للدراما المعروضة هذا العام على الشاشات السعودية.
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