إيران: أبراهام لنكولن ابتعدت عن سواحلنا خشية صواريخنا

أكد قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، أن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن"، قد ابتعدت عن سواحل إيران لمسافة غير مسبوقة، مرجعا ذلك لخشيتها من الصواريخ الإيرانية.
وأشار خانزادي إلى أن "العدو يستعرض قوته من خلال إرساء تجهيزاته العسكرية في شمال المحيط الهندي من حاملات طائرات وبارجات، لكنه لميجرؤ على الدخول إلى مياه الخليج".
وأضاف: "عندما يغادرون الخليج سيكون ذلك بسبب خوفهم وقلقهم من أن يتم استهداف سفنهم بالصواريخ الإيرانية الموجودة في الخليج وبحر عمان، ولهذا فقد لاذوا بالفرار إلى خارج حدودنا".
وأشار إلى أن "أمريكا لا
وشدد خانزادي على أن تواجد السفن الحربية الأمريكية على هذه المسافة البعيدة عن السواحل الإيرانية يكشف عجز القوات الأمريكية عن فعل أي شيء تجاه بلاده من الناحية العملية، مؤكدا أن "استعراض الأمريكيين مقاتلاتهم على حاملتهم لم يعد بهذه السهولة".
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